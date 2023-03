A coincidência é por conta do Cesário Braga, presidente do PT do Acre, que estaria cotado para assumir o Incra, instituição que quase desmilinguiu no governo passado.

Mas, concretamente, não dá para nomear todos na estrutura do governo Lula…

Isso é sempre um grande erro político que se comete…

Foi assim no Acre, quando 99% dos sindicalistas ganharam cargos nos governos passados da ex-frente popular…

Resultado…piorou a vida dos servidores do Estado porque os sindicatos enfraqueceram (salariais etc….etc…etc…é só andar na saúde e educação e perguntar citando os nomes de cada um que ganharam cargos e viraram secretários, assessores….)

O governo Lula 3 é uma frente….tem de tudo…

Se todo mundo da esquerda for ser governo, com cargo e salário altos, quem vai questionar Lula para que não desvie do caminho que tem que trilhar…

A ala neoliberal do governo é muito forte…

Quem vai exigir e pressionar para que Lula tome providências, por exemplo, nas áreas trabalhistas, previdenciária em favor dos assalariados, aposentados?

Quem vai pressionar por providências contra o crime da privatização da Eletrobras?

Quem vai cobrar providências contra crimes/venda/entrega das refinarias da Petrobras?

Quem vai cobrar investimentos nas universidades, escolas etc…

Quem vai cobrar anistia aos estudantes no Serasa por conta do Fies?

Quem vai cobrar melhorias do SUS?

Quem vai exigir punição aos milicos golpistas?

Os neoliberais do governo?

Ou os da esquerda que não terão cargos?

O Incra, do jeito que é hoje, não tem razão de existir…

Seria preciso o movimento social cobrar fortemente do governo Lula mudança de rumo no Incra…que nem acredito que haverá..

As críticas ao governo Lula devem ser pela esquerda…

Para forçar por mudanças em favor da sociedade….

Recuperar das ruínas e aprofundar o Estado Social Brasileiro… esse é o desafio atual…

Os neoliberais não vão fazer esse tipo de cobrança….eles vão defender juros altos, ajuste fiscal, independência do BC, cortes no Bolsa Família,menos recursos à educação… etc…e nada disso interessa de fato aos assalariados e aos milhões de trabalhadores…

É responsabilidade dos que ficarem de fora do governo fazer a vigilância necessária ao governo Lula….

Incra e nada, Cesário, são a mesma coisa.

Sua função fora do governo tem muito mais importância política…

…E social.

Que é o que interessa.

Em tempo: minha opinião…JV deveria estar no Acre cuidando das coisas daqui…cobrando o governo por investimentos aqui…sendo inclusive um governo paralelo(ou combinado) ao de GladsonC…não vejo sentido algum(para o Acre) nessa tal de Apex.

J R Braña B.