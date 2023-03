Com emenda de Alan Rick, Ministério Público ganha sede própria em Assis Brasil

Prédio será inaugurado na sexta-feira com a presença do senador

Na próxima sexta-feira, 24, às 11h, o senador Alan Rick (União Brasil) cumprirá agenda na tríplice fronteira. Entre os compromissos previstos está a inauguração da sede do Ministério Público em Assis Brasil, construída com emenda de R$ 600 mil destinada quando Alan ainda era deputado federal.

(…)