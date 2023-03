Pois é….a PF não é do presidente Lula…é uma instituição do Brasil e deve agir republicanamente….

Porém é, sim, uma ironia que, exatamente no governo do PT – se descubra um plano para assassinar o ex-juiz parcial Sérgio Moro, que f…a vida de Lula com uma condenação sem provas e que o deixou preso por 580 dias.

Moro hoje é senador…

J R Braña B.