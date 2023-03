A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), trabalha com atendimento e apoio às famílias afetadas pela enxurrada dos igarapés e enchente do rio Acre. Ao todo, são 24 abrigos nas escolas municipais.

Por determinação do prefeito Tião Bocalom, a secretária da Semsa, Sheila Andrade, suspendeu as folgas do fim de semana de todos os servidores das áreas técnicas e de enfermagem e ainda dos médicos para prestar auxílio nesse momento emergencial.

“Além de nossas equipes estarem dando esse suporte onde as famílias estão abrigadas, prestando todos os serviços da nossa Atenção Básica de Saúde, incluindo vacinas, nós também montamos estrutura no parque de exposições para abrigar os animais domésticos dessas pessoas. O prefeito também solicitou que disponibilizássemos material de higiene e limpeza já que, graças a Deus, a água de alguns igarapés começou a baixar e essas famílias precisam fazer a higienização em suas casas. Não só a Semsa, mas todas as secretarias estão envolvidas, no sentido de minimizar o sofrimento dessas pessoas afetadas pela enchente. Juntos, vamos vencer esse momento difícil”, disse Sheila Andrade.

