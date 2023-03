A grande novidade é que por ordem do prefeito Tião Bocalom cada cesta destas contém vários tipos de produtos que chegam a pesar 27 quilos e 600 gramas cada.

A ação de distribuição, que inclui ainda kits de limpezas, água potável e outras ajudas, começou a ser feita envolvendo todas as secretarias.

Ao todo, 32 bairros de Rio Branco sofreram com as enxurradas e o rio Acre não para de subir. Segundo o prefeito, só neste domingo (26) 17 bairros foram alcançados com essa ação humanitária. Ele aproveitou para pedir paciência para a população atingida porque é impossível alcançar todos de uma só vez e informou que um sacolão tem, normalmente, treze quilos.

-Nos sacolões que estamos entregando tem 2 pacotes de arroz (dez quilos), 3 pacotes de feijão, três pacotes de açúcar, macarrão, bolacha, óleo… São 27,6kg Mais do que o normal que todo mundo vende por aí que é de treze quilos. Estamos entregando kits limpezas, sacolão, água mineral e temos 20 caminhões-pipas levando água para esses bairros para poder lavar as casas até para beber porque é água potável.

