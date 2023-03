O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), vai solicitar junto ao governo do Estado e Tribunal de Justiça do Acre a realização de um projeto cidadão para agilizar a retirada de documentações das pessoas atingidas pelas enchentes sem custos para que não percam o Bolsa Família e outros benefícios por falta de documentos exigidos.

Com as enxurradas e enchentes que atingiram as cidades acreanas, muitos pais e mães de família perderam seus documentos após a água das chuvas e rios invadiram suas residências.

De acordo com Luiz Gonzaga, os órgãos competentes precisam agilizar o processo de retirada de novas documentações para evitar o bloqueio dos benefícios federais para milhares de famílias que dependem desse dinheiro para seu sustento.

“O Acre vive hoje um cenário de calamidade e precisamos evitar que as pessoas atingidas pelas enchentes enfrentem ainda mais problemas como o bloqueio dos benefícios federais por falta de documentação. Muitos dependem desse dinheiro do Bolsa Família para sobreviver. O Estado precisa atuar o quanto antes para evitar maiores danos ao povo acreano”, disse o parlamentar.

Segundo dados da Defesa Civil, somente em Rio Branco mais de 32 mil pessoas ficaram desabrigadas. O nível do Rio Acre continua subindo e mais pessoas poderão ser atingidas. Na região do Alto Acre, centenas de famílias também foram desabrigadas. Portanto, agilizar a retirada de documentos vai beneficiar milhares de acreanos por todo o estado.

