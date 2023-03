AB – O Brasil alcançou nesta terça-feira (28) a marca de 700 mil mortes causadas pela covid-19, informou o Ministério da Saúde. No último dia 11 de março, a pandemia completou três anos e deixou muitos impactos na vida dos sobreviventes e daqueles que perderam alguém para a doença.

Em comunicado, o Ministério da Saúde destacou que a vacinação é a principal forma de combater a crise sanitária e proteger contra casos graves e óbitos causados pela doença.

(…)

Em tempo: Coincidência…autor da foto, que é da prefeitura de Manaus, chama-se Alex Pazuello, sobrenome nome do ministro que foi um desastre no descomando do ministério da saúde no desgoverno passado.

Em tempo 2: e os (i)responsáveis por essa tragédia humanitária no Brasil continuam todos leves, livres e soltos…

J R Braña B.