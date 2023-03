(…)

Na Escola Estadual de Ensino Fundamental Berta Vieira de Andrade, localizada no Bairro São Francisco, na parte alta da cidade, 73 pessoas de vinte famílias estão recebendo apoio do Estado, desde a assistência primária com alimentação e itens de higiene e limpeza, ao atendimento médico e jurídico.

Assistida nas instalações da escola, a dona de casa e moradora do Bairro Panorama, Raimunda Silva, de 48 anos, está há três dias abrigada no local. Segundo a moradora, o nível da água permanece no teto das casas do bairro onde mora e, por isso, está agradecida pelo apoio e suporte que tem recebido.

Para a gestora da escola, Selma Cunha, além das ações e serviços prestados, o acolhimento no espaço escolar tem sido feito com muito carinho e humanidade. “Muitos chegaram em lágrimas e precisam de carinho e atenção. São mães, pais e filhos que estudaram ou que estão estudando na nossa escola. Então, estamos mais próximos nesse momento, não deixando faltar nada”, afirmou.

Atividades recreativas

Desde sábado, estamos fazendo brincadeiras e atividades com bola, como o vôlei e o basquete, tanto na parte da manhã, como à tarde e à noite, para tentar descontrair um pouco. Muitas famílias perderam tudo, então a gente está tentando trazer um pouco de alegria”, disse o professor Tharson Moisés.

Emissão de documentos

O objetivo é trabalhar em uma articulação conjunta com todas as instituições e secretarias para que as pessoas presentes possam conseguir emitir seus documentos pessoais, como carteira de identidade, certidões de nascimento e casamento, e ofertar o atendimento jurídico, conforme o caso”, reforçou o defensor público, Celso Araújo.