Diz o governo do Acre:

(…)Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), reuniu-se na sexta-feira, 24, com representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), da Polícia Militar do Acre, da Superintendência Regional da Polícia Federal no Acre e da Prefeitura de Senador Guiomard, para tratar do desvio do trânsito da BR-364, em razão do rompimento da BR-364, no km 102,(…)

O diretor interino do Deracre, Sócrates Guimarães:

(…)“Estamos reunidos para alinhar ações que minimizem os transtornos ocorridos na BR-364 e o Estado(…)

O DNit:

(…)o DNIT garantiu que as obras iniciarão de imediato e orientou que os usuários utilizem a seguinte rota alternativa durante a execução dos trabalhos de recomposição do km 102 da BR-364: Saindo de Rio Branco via AC-40, passe por Senador Guiomard, depois pegue a BR-317 até o entroncamento com a BR-364, em Quatro Bocas e siga para Porto Velho.

Em tempo: o ‘imediato’ do DNit o Acre já conhece…faz dias que a rodovia rompeu…