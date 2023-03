A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec), esclarece a informação que circula nas redes sociais de que a coordenadoria está emitindo declaração para as pessoas sacarem o FGTS e o décimo terceiro salário, na OCA , é falsa, não procede.

A única declaração que a Comdec está emitindo é para fins de justificativa de ausência no trabalho, ou seja, àquelas pessoas que foram diretamente atingidas com as enxurradas dos igarapés e a cheia do Rio Acre e que precisaram faltar ao trabalho por causa da alagação.

Em relação ao preenchimento dessa declaração, a pesssoa que solicitar precisa comprovar, por meio de documento (conta de luz, água etc), que reside em alguma das áreas afetadas pela cheia dos igarapés e o Rio Acre.

Tenente-coronel Cláudio Falcão

Coordenador Municipal de Defesa Civil