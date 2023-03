Prefeitura – Em decorrência da enxurrada do igarapé São Francisco, a passarela do Parque Jardim São Francisco teve parte do seu piso levado pelas águas, diante disso, um lado do trecho ficou com a passagem comprometida.

Por se tratar de uma passarela exclusiva para pedestres, ao se aproximar do local já é possível visualizar a situação, mas no início da semana um motociclista passou pelo trecho e não se atentou com a falta do piso, em virtude disso, ele se acidentou.

A prefeitura de Rio Branco, informou que a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans) tomou ciência do ocorrido no início da noite dessa terça-feira (28) e uma equipe foi encaminhada para o local para fazer a sinalização do trecho, posteriormente, houve a interrupção de 100% da passagem.