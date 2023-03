Senado – Em entrevista à TV Senado, o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) comentou as fortes chuvas que atingiram o estado do Acre, deixando milhares de pessoas desabrigadas. A população sofre devido à enchente do Rio Madeira, que isolou o estado, impedindo o recebimento de mercadorias. Petecão parabenizou a liberação emergencial de recursos para minimizar os efeitos das enchentes e reconheceu os esforços conjuntos do governo do estado e do Ministério da Defesa Civil. Para o senador, o momento é de calamidade, mas o governo federal tem a exata dimensão das ações e necessidades da população atingida.