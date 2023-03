gov do Acre – O governo do Acre está comprometido em oferecer melhor qualidade de vida às mulheres, prevenindo e enfrentando todos os tipos de violência de gênero. Assim, neste período de cheias em Rio Branco, a Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) atua no acolhimento e atendimento às mulheres nos abrigos.

(…)

“Nosso objetivo é informar sobre os tipos de violência que acometem as mulheres e onde se deve procurar ajuda para romper com o ciclo de violência”, disse a titular da Semulher, Márdhia El-Shawwa.