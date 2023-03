Em parceria científica com o JN, o meteorologista de verdade Doctor Friagem mostra que Rio Branco choveu 527 milímetros…nenhuma cidade alcançou esse índice no último mês

Doctor Friagem é um personagem fictício deste blog e que tem por objetivo tratar com ironia, humor e ao mesmo combater as opiniões nagacionistas (e as adivinhações) sobre o tempo e a temperatura no Acre.