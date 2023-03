gov do Acre – O governo do Acre, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (Fapac), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), destinado ao Programa de Apoio à Pesquisa na Pós-Graduação, lançou no início desta semana o Edital Nº 001/2023 FAPAC/CNPq para apoio à formação de mestrandos e doutorandos.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 15 de setembro e o resultado final está previsto para o dia 28 de novembro. As propostas devem ser apresentadas via internet, por meio do Sistema SIGFAPAC, disponível no endereço: www.sig.fapac.ac.gov.br. Para que o candidato possa fazer sua inscrição é necessário que esteja cadastrado no sistema. Para mais informações, entrar em contato com a Fapac pelo e-mail [email protected]