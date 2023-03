Diário do Nordeste – O cantor Luiz Carlos da Penha, o Matheus, morreu atropelado na madrugada de quarta-feira (29), em Valinhos (SP). Marcos William Ribera Vasque, de 61 anos, sogro do artista, também faleceu no ocorrido.

ACIDENTE ACONTECEU EM TROCA DE DIREÇÃO

O atropelamento aconteceu por volta de 1h40 no km 125 da Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Valinhos. Matheus e Marcos William decidiram parar o Honda Fit no acostamento para se revezarem na direção.

Conforme o boletim de ocorrência, quando saíram do carro, foram atingidos por um Volkswagen Virtus desgovernado, que ainda bateu no veículo deles.