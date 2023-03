Do presidente Lula nas redes sociais

–Conversei agora de manhã com o governador do Acre @GladsonCameli sobre as enchentes que atingem o Estado, além do Amazonas, Maranhão e Ceará. Também conversei com o ministro @waldezoficial sobre a atuação do governo federal em apoio aos prefeitos nas enchentes.

(…)

Em tempo: tratamento republicano. Ponto.

