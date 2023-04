…Na prefeitura de Recife(PE).

Diz o site da prefeitura:

Prefeitura do Recife lança concurso público com 1.000 vagas para professores

Oportunidade é destinada para Professor I (Educação Infantil e Anos Iniciais) e Professor II (Anos Finais). Inscrições começam nesta segunda-feira (27). Salários podem chegar até R$ 5.969,70, para carga horária de 270 horas/aula

A Prefeitura do Recife lançou, nesta segunda-feira (27), o edital para a realização de concurso público para a Rede Municipal de Ensino do Recife. Ao todo, são 1.000 vagas ofertadas, sendo 800 para Professor I (contemplando a Educação Infantil e o Ensino Fundamental – Anos Iniciais), e 200 para Professor II (contemplando o Ensino Fundamental – Anos Finais), estas últimas para as disciplinas de Artes, Ciências, Língua Portuguesa, Matemática, Educação Física, Geografia, História e Língua Inglesa. O edital e o link de inscrição estão disponíveis no portal da Secretaria de Educação do Recife (www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br) e no Conecta Recife. As provas estão previstas para o dia 11 de junho.

Com taxa no valor de R$ 157,28, as inscrições começaram hoje e seguem até o dia 25 de abril, e serão realizadas exclusivamente pela internet, através do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do certame.

(…)

O salário inicial para Professor I é de R$ 3.205,95 (três mil, duzentos e cinco reais e noventa e cinco centavos) para uma carga horária mínima de 145 horas/aulas (um turno), podendo ser ampliado para até 270 horas/aula (dois turnos) com salário de R$ 5.969,70 (cinco mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta centavos). No caso de Professor II, a carga horária mínima é de 100 horas/aula (um turno) com salário inicial de R$ 2.211,00 (dois mil, duzentos e onze reais), podendo ser ampliado para até 270 horas/aula (dois turnos) com salário de R$ 5.969,70 (cinco mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta centavos).

(…)

O concurso público será executado pelo Cebraspe e inclui a avaliação de títulos e as provas, que terão duração de quatro horas e 30 minutos e contarão com 122 questões, sendo 70 de conhecimentos específicos, 50 de conhecimentos básicos e duas questões discursivas, todas com caráter eliminatório e classificatório.

A novidade do certame é a segunda etapa, composta por uma prova prática, que consistirá no envio de um plano de aula e apresentação de uma aula prática, via vídeo, com duração mínima de 15 minutos. A exposição tem como objetivo verificar os conhecimentos e o desempenho didático do candidato. Participam desta etapa os candidatos mais bem classificados, considerando a soma das notas nas provas objetivas e discursivas.

Confira as vagas para preenchimento imediato e formação de cadastro de reserva:

Professor I

800 vagas

Professor II

Artes – 16

Ciências – 26

Educação Física – 23

Geografia – 28

História – 18

Língua Inglesa – 23

Língua Portuguesa – 39

Matemática – 27

Inscrições:

Site Cebraspe

http://www.cebraspe.org.br/concursos/seduc_recife_23_professor