AB – O Palmeiras goleou o Ceará por 11 a 0, na tarde deste sábado (1) no Allianz Parque, para assumir a 3ª posição da Série A1 do Brasileiro Feminino.

Os destaques da vitória do Palmeiras foram Bia Zaneratto, Laís Estevam e Sorriso, todas com dois gols, e Letícia Ferreira, com três gols. Duda Santos e Dudinha completaram o marcador.