gov do Acre – A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), informa que foram registrados 322 novos casos de coronavírus de 26 de março a 4 de abril. O número de infectados notificados é de 161.317 em todo o estado.

Nenhum óbito foi notificado entre os dias 26 de março e 4 de abril, fazendo com que o número oficial de mortes por covid-19 permaneça em 2.043 em todo o estado.