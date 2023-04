Bolsonaro falta ao trabalho em sua estreia

Pragmatismo Político – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não apareceu para trabalhar no primeiro dia de expediente como dirigente do Partido Liberal. As informações são de jornalistas que passaram a manhã inteira aguardando o ex-mandatário em frente à sede do partido.

Bolsonaro tinha um compromisso firmado com Valdemar Costa Neto, líder da sigla, para dar expediente no prédio do partido já na condição de presidente de honra. No cargo, Bolsonaro receberá cerca de R$ 39 mil por mês — o equivalente a um salário de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).