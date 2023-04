Metrópoles – José Mayer usou as redes sociais, nesta terça-feira (4/4), para publicar um vídeo onde atualizou seu estado de saúde. O ator esteve internado recentemente, na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio, após uma recidiva da doença autoimune Granulomatose com poliangiite.

(…)