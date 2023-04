gov do Acre

Com a diminuição do nível das ‎águas nas áreas alagadas, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) está se preparando para um possível aumento de casos de doenças de veiculação hídrica (síndrome diarreica, leptospirose, entre outras).

Por isso, nesta quinta-feira, 6, médicos e enfermeiros classificadores que atuam em unidades de saúde do Estado participaram de uma capacitação sobre leptospirose no auditório do Pronto-Socorro de Rio Branco.

(…)

De acordo com a infectologista, Irenilce de Matos, é justamente quando voltam para as casas para realizar a limpeza e entram em contato com a lama, deixada pela enchente, que as pessoas ficam mais suscetíveis a adquirir a leptospirose, por exemplo. Dez a quinze por cento dos casos evoluem para gravidade.

(…)