A Uber anunciou no dia 5/4 que oferecerá aos usuários do seu aplicativo a opção de alugar uma bicicleta. O negócio é fruto de uma parceria com a Tembici, rede de locação de bikes compartilhadas que tem como patrocinador o banco Itaú.

A primeira cidade a receber o serviço será Recife, na capital de Pernambuco. Será possível alugar bicicletas convencionais e elétricas.

Além do Brasil, a empresa de bikes está presente na Argentina, Chile e Colômbia.