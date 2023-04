Do Atual

O consumidor amazonense paga a gasolina mais cara do Brasil, R$ 6,51 pelo litro, segundo o levantamento foi realizado pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômica), a pedido do Panorama Veloe de Indicadores de Mobilidade, hub de modalidade e logística. O preço médio no Brasil em março foi de R$ 5,57.

Três estados da região Norte praticam os valores mais altos no país. Além do Amazonas, Roraima (R$ 6,17) e Acre (R$ 6,06) têm os maiores preços médio por litro de gasolina. Outro ente federativo do Norte, o Amapá, tem o preço médio mais barato: R$ 5,26.

São Paulo, com R$ 5,35, e Paraíba, com R$ 5,38, tem o segundo e terço valor mais barato, de acordo com a pesquisa Fipe.

