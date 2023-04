UOL – O Bolsa Família excluiu 1,4 milhão de beneficiários em março. Entre eles, estão 104 mil pessoas que pegaram o empréstimo consignado do Auxílio Brasil nas eleições. Se antes as parcelas do crédito eram descontadas do benefício pelo próprio governo federal, agora viraram um boleto extra no fim do mês.

As pessoas foram excluídas por inconsistências na renda informada ou por desatualização no cadastro superior a cinco anos, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

(…)

Mesmo com o Bolsa Família cancelado, o consignado do Auxílio Brasil segue em vigor. O UOL obteve os dados pela Lei de Acesso à Informação.

(…)