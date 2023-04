BP Money

A liberação de parte do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para a compra de carros novos, seria uma das propostas que o governo federal estuda para alavancar as vendas do setor automobilístico no Brasil.

“Se houvesse uma medida como essa, sem restrição e dentro de um programa do governo, seja para compra do primeiro carro, seja para renovação de frota, isso teria efeito no reaquecimento do mercado Se a pessoa tem R$ 100 mil no FGTS e o governo permite o uso de 25% (R$ 25 mil), talvez seja essa a diferença que o consumidor precise para passar de um usado para um carro novo. É uma das medidas que analisamos em conjunto para manter os fabricantes no país e o nível de emprego no setor”, disse o Márcio de Lima Leite, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), para o jornal O Globo. Segundo Leite ,a medida foi adotada pelo Chile e fez as vendas por lá “estourarem”.

