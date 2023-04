CONTILNET – Na última segunda-feira (10), o senador Alan Rick (UB), informou que a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a acreana Marina Silva, havia se recusado a receber a bancada federal do Acre para debater os embargos ambientais emitidos pelo Ibama em relação à indústria madeireira acreana.

Porém, na sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) desta terça (11), o deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB), saiu em defesa da ministra e negou a informação divulgada por Alan.

(…)