O governo do Acre, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), informa que o pagamento dos valores retroativos dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, referentes ao reajuste de 14,95% concedido aos servidores da Educação, será realizado de forma consolidada, juntamente ao pagamento de abril.

A equipe de governo buscou incansavelmente formas de antecipar esse pagamento, entretanto deparou-se com problemas de ordem técnica, como a necessidade de fechamento da folha de pagamento até o dia 10 do mês corrente, para consolidação de informações ao e-social e a possível ocorrência de prejuízo financeiro à maioria dos servidores, em razão da incidência de alíquota mais alta do Imposto de Renda, realizando pagamento único sem parametrização do sistema.

(…)

Aberson Carvalho

Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre