AB – Viajar de avião e chegar ao destino sem as malas é sempre um transtorno. Além do extravio, os passageiros estão sujeitos a trocas de bagagem ou, até mesmo, golpes.

Para evitar uma dor de cabeça futura, a advogada Carolina Vesentini, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor dá algumas orientações.

Outra medida recomendada, segundo a especialista, é a identificação da mala com etiqueta com dados pessoais e a personalização com algum acessório que facilite na hora de retirar a bagagem na esteira.

Caso a mala tenha sido danificada durante o voo, o passageiro precisa fazer uma reclamação no guichê da companhia aérea ainda no aeroporto. A advogada explica o que o viajante deve fazer no caso de extravio de bagagens.

E se a companhia aérea não cumprir os prazos e ressarcimentos, que são direito do viajante, entidades como o Procon e o Juizado Especial Cível podem ser acionados.