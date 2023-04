As camas não são de Lula e Janja.

Fazem parte do acervo da União.

E por que está sendo comprada?

Porque o ex esculhambou com tudo…

Dizem que deu sumiço em tudo…

Só isso…

Lula e Janja não vão roubar nem levar para casa quando deixarem o Palácio da Alvorada.

Nem a cama muito menos as joias que restaram por lá.

J R Braña B.