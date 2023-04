SERPRO

O diretor-presidente do Serpro, Alexandre Amorim, concedeu entrevista para marcar os 100 dias do governo federal. Em sua fala, Amorim aborda diversos aspectos de gestão da empresa e dá indícios dos novos horizontes da sua gestão.

Qual o diferencial do Serpro nesse processo?

Com a pandemia, muitos serviços saíram do balcão de atendimento e migraram para a internet. Então, hoje, dar acesso ao cidadão é garantir direitos fundamentais. E o Serpro garante acesso seguro, acesso oportuno e a um custo baixo para as cidades.

Nossas soluções e serviços precisam alcançar todos os cidadãos e cidadãs, independentemente de sua localização, situação financeira ou condição social. Vamos trabalhar para tornar a vida das pessoas mais fácil e mais conectada, construir um país mais inteligente, inovador, sustentável e abrir nossa instituição para contribuir com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Acreditamos que a tecnologia aliada à cultura do digital, que se preocupa com as pessoas desde o desenvolvimento dessas soluções, acessibilidade e acesso é a chave para alavancar a retomada do crescimento no Brasil.

(…)

Como você entende a relação do Serpro com o governo federal?

O Serpro é o principal provedor de soluções tecnológicas para o Estado brasileiro e, há 58 anos, desenvolve sistemas estratégicos que suportam ações estruturantes do governo, igualmente reconhecidos pela sociedade. Como empresa de tecnologia do governo, nossa missão é “Conectar governo e sociedade por meio de soluções digitais”.

Como a principal atividade do Serpro é conectar o cidadão ao Estado, entendemos que não devemos medir esforços para garantir um atendimento de qualidade ao governo federal e, de igual forma, aos governos estaduais e municipais, novo foco de atuação da empresa. Através das prefeituras, especialmente, esperamos chegar na camada da sociedade que hoje está excluída da transformação digital.

(…)