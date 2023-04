R7 – Depois do adicional mensal de R$ 150 por criança de até 6 anos, que começou a ser pago em março aos beneficiários do Bolsa Família, outro valor vai ser adicionado ao programa de transferência de renda em junho: o Benefício Variável Familiar. Trata-se do pagamento de R$ 50 para as famílias que tiverem gestantes, crianças de 7 anos ou mais e adolescentes com idade entre 12 e 18 anos incompletos.

