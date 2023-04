GE – Veja as notas dos jogadores do Timão na derrota por 2 a 0 para o Remo, pela Copa do Brasil.

Cássio [GOL]: 5

Du Queiroz [LAD]: 4,5

Bruno Méndez [ZAG]: 5

Gil [ZAG]: 5

Fábio Santos [LAE]: 4,5

Maycon [VOL]: 4

(Fausto Vera [VOL]: 5)

(Fausto Vera [VOL]: 5) Giuliano [MEI]: 5

(Chrystian Barletta [MEI]: 5)

(Chrystian Barletta [MEI]: 5) Paulinho [VOL]: 4,5

(Matheus Araújo [MEI]: sem nota)

(Matheus Araújo [MEI]: sem nota) Adson [MEI]: 5

(Fagner [LAD]: 5,5)

(Fagner [LAD]: 5,5) Yuri Alberto [ATA]: 5

Pedro [ATA]: 5,5

(Róger Guedes [ATA]: 6)