A Embraer apresenta seu modelo

-Produzimos a aeronave mais sustentável na categoria de corredor único com consumo de combustível, ruído e emissões reduzidos.

Grifo meu: embora a Embraer hoje se considere ‘uma empresa global’, o Brasil é um dos poucos países do mundo que sabe produzir aviões(são umas cinco nações, talvez)…aliás, um brasileiro voou pela primeira vez(Santos Dumont)…não fosse o atraso de quatro anos de Bolsonaro estaríamos melhor posicionados nesse setor…..agora, o governo Lula precisa retomar a produção do submarino brasileiro, que começou no seu governo, e que foi abandonado desde que Dilma foi tirada à força da presidência.

J R Braña B.

Sobre a Embraer

A Embraer é uma empresa aeroespacial global, com sede no Brasil. Ela fabrica aeronaves para clientes da aviação Comercial e Executiva, Defesa e Segurança, e Agrícola. A empresa também fornece serviços pós-venda e suporte através de uma rede mundial de entidades de propriedade integral e agentes autorizados.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola em algum lugar do mundo, transportando mais de 145 milhões de passageiros por ano.

A Embraer é a principal fabricante de jatos comerciais com até 150 assentos e é a principal exportadora de bens de alto valor agregado no Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e distribuição de peças nas Américas, África, Ásia e Europa.