Com o início da Operação Pós-alagação, as famílias que estão acolhidas no parque de exposições começam a retornar às suas moradias. Nesta segunda-feira (10), aproximadamente 100 famílias da Regional Sobral já puderam retornar para casa.

A Defesa Civil Municipal também realiza a triagem nos bairros e casas, verificando se há segurança necessária para que as famílias possam retornar.

No parque, a organização segue o seguinte fluxo: assinatura do termo de desligamento, encaminhamento para a equipe de conferência do inventário e logística de transporte. Várias equipes da prefeitura estão juntas para garantir o melhor retorno possível.

(…)

As famílias também estão saindo com os benefícios em mãos, sendo estes: sacolão, fardo de água mineral e kit limpeza.