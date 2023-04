SENADO – Nesta quarta-feira (12), parlamentares se reuniram para preparar o encontro do Parlamento Amazônico, que ocorrerá em Belém, nos dias 25 e 26 de abril. Entre as pautas do evento estão a preservação da Amazônia e o desenvolvimento sustentável da região. Além de integrantes do Congresso Nacional, parlamentares de outros sete países compõem o grupo. São eles: Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela.