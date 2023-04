G1 – O Acre tem 29 casos confirmados de leptospirose em 2023, com 195 notificações no total até o dia 10 de abril. A informação foi confirmada pelo secretário estadual de Saúde Pedro Pascoal, que também informou que 32 notificações foram registradas durante a enchente do Rio Acre, desde a última semana de março. De acordo com o secretário, ainda há casos em análise, pois o resultado dos exames pode demorar a chegar.

