UOL – O governo federal prevê atender 2 milhões de famílias com o Minha Casa, Minha Vida e fixou o teto de subsídios para os imóveis do programa habitacional.

(…)

O limite que o governo terá que pagar pelas unidades será de R$ 170 mil. Esse valor vale para novos imóveis em áreas urbanas e locação social, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial ou do Fundo de Desenvolvimento Social, para atendimento às famílias com renda mensal de até R$ 2.640,00, a chamada Faixa 1.

Para novos imóveis em áreas rurais, o valor do subsídio será de R$ 75 mil. Já para melhorias nas unidades em áreas rurais, o valor fixado foi de R$ 40 mil.

(…)