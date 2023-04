Notícias Agrícolas

Em atualização divulgada na manhã desta quinta-feira (13) a Administração Oceânica e Atmosférica (NOAA) atualizou para 62% de chance de um El Niño se desenvolver em 2023. Diferente das previsões anteriores, que indicavam a condição apenas para o segundo semestre, o NOAA passou a prevê o fenômeno climático a partir de maio.

(…)

No Brasil, as características de um El Niño clássico preocupam com os cortes no Nordeste e Norte do país, enquanto o excesso de chuva também pode trazer problemas para as áreas de cultivo no Sul do país – duramente afetadas pelo La Niña nos últimos três anos.

(…)