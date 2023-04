A contratação é fruto de um convênio celebrado entre o tribunal e o governo do Acre, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública

A coordenadoria do programa “Justiça Comunitária” tornou público o edital n° 002/2023 com o resultado provisório do processo seletivo simplificado para o cargo de agente comunitário de Justiça e Cidadania. Acesse a lista completa: clique aqui

Os agentes vão atuar nas ações do referido programa nos municípios de Cruzeiro do Sul e Sena Madureira. Foram disponibilizadas 16 vagas, sendo oito para cada município. Em Cruzeiro do Sul houve 111 inscritos e Sena Madureira 153.

