A Prefeitura de Rio Branco anunciou a definição da banca responsável pelo concurso público para preenchimento de vagas em diversas áreas da administração municipal.

A empresa contratada foi o IBADE. Abaixo, confira, na íntegra, o documento divulgado nesta sexta-feira, 14 de abril.

Para aqueles que desejarem participar do concurso da Prefeitura de Rio Branco, é importante ficar atento ao edital que poderá ser publicado em breve, com todas as informações sobre o número de vagas, requisitos, remuneração e datas para inscrição e realização das provas.