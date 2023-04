GA – O último boletim epidemiológico divulgado pelo Núcleo de Doenças de Transmissão Vetorial da Secretaria de Estado de Saúde do Acre mostra que os casos de dengue no Acre mais que dobraram nos três primeiros meses de 2023, se comparado ao mesmo período do ano passado. Foram 3.341 notificações de casos suspeitos até a 13ª semana do ano, enquanto que em 2022 foram 1.251.

(…)

Em caso de sintomas, a população deve procurar uma unidade de saúde para realização de exames que vão identificar a tipagem. Além da dengue, chikungunia e zika também também têm sido doenças frequentes e seus sintomas são parecidos. O tratamento na maioria dos casos requer repouso e hidratação, exceto em casos de hemorragia.