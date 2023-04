Um grande desmoronamento, ocorrido na madrugada deste domingo (16), às margens do Rio Acre, na Travessa Salgueiro, bairro Cidade Nova, fez com que seis residências fossem totalmente destruídas. A Defesa Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros do Estado estiveram desde os primeiros instantes do desbarrancamento prestando socorro às famílias. Como explica Cel Cláudio Falcão, coordenador de Defesa Civil do Município.

(…)

Ao tomar conhecimento do ocorrido, o prefeito Tião Bocalom prestou solidariedade às vítimas e anunciou que todos os moradores das casas que caíram, ou que foram condenadas pela Defesa Civil, no Cidade Nova, terão aluguel social e, posteriormente, a casa no Projeto 1.001 Dignidades, que consiste na construção de 1.001 casas populares para quem reside em áreas de riscos, vulnerabilidade social ou sob esgoto a céu aberto.

#PMRB