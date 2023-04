Dando continuidade à reta final do retorno das famílias para as residências, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), continua os trabalhos de assistência para as 81 famílias que permanecem no parque de exposições.

Neste sábado (15), foi realizado o cadastro socioeconômico, levando em consideração que muitas dessas famílias não têm residência para retornar, 15 assistentes sociais e 15 psicólogos fizeram o cadastro, tiraram as dúvidas das famílias e prepararam relatório social como complemento ao diagnóstico fornecido pela Defesa Civil, sendo este o que avalia as condições de risco das residências e áreas afetadas.

(…)