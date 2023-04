Portal Bonifácio – A Seção Brasilidades do Portal Bonifácio celebra, neste 18 de abril, o dia nacional do livro infantil, que é também a data do nascimento do escritor Monteiro Lobato, em 1882, em Taubaté, São Paulo. Monteiro Lobato é o maior autor da literatura infantil brasileira, celebrizado pela obra Sítio do Picapau Amarelo. Em uma época em que os livros brasileiros eram editados na Europa, Monteiro Lobato passou a editá-los no Brasil. Foi pioneiro na defesa da exploração do ferro e do petróleo em território nacional, tornando-se referência das causas nacionalistas. Recentemente, sua obra foi acusada de conter passagens consideradas racistas por grupos racialistas identitários. Os defensores do legado de Monteiro Lobato fizeram uma firme defesa de sua literatura e de sua obra patriótica apontando que os grupos identitários desconhecem o contexto histórico da produção literária.