Acre News – Faleceu no início da madrugada desta segunda-feira (17), o professor Alcimar Carvalho, que atualmente, exercia o cargo de Secretário de Educação Municipal, da gestão do prefeito Zeca Cruz.

(…)

Carvalho era muito querido e respeitado pela classe dos professores do município de Boca do Acre, e exerceu entre outras funções, a de Coordenador Pedagógico, Presidente do Sindicato dos Professores, além de Secretário de Educação na gestão da ex-prefeita Maria das Dores e de Zeca Cruz.