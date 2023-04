UOL/ Reuters – O dólar comercial encerrou em alta de 0,78%, cotado a R$ 4,976. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3), fechou em valorização de 0,14%, aos 106.163,23 pontos.

Para o período de 2024 a 2027, a regra estabelece que as despesas públicas não poderão crescer mais do que 70% da variação da receita líquida recorrente do governo.

A proposta visa substituir o teto de gastos. Segundo o projeto de lei complementar, a proposta institui regime fiscal sustentável para garantir a estabilidade macroeconômica do país e criar as condições adequadas ao crescimento socioeconômico.