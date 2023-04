OGLOBO – No retorno da torcida do Fluminense ao Maracanã para um jogo de Libertadores depois de 15 anos, era provável que a grande maioria dos torcedores esperasse uma goleada. Principalmente por causa da boa fase vivida pelo time de Fernando Diniz. O atropelo não veio. Ao menos não no placar. Mas a vitória simples por 1 a 0 sobre o The Strongest-BOL cumpriu sua função. Manteve o time na liderança (agora isolada) do Grupo D, com seis pontos.

(…)