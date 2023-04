TERRA – Quando a educadora Jéssica Borges recebeu o primeiro diagnóstico de autismo, ela tinha 28 anos. “Estava pesquisando sobre o assunto para entender a condição do meu filho e, de repente, fui me identificando com as características”, relembra. “Foi como tirar um peso do meu corpo, pude acessar respostas de perguntas feitas durante toda a vida”, conta a profissional, que também é ativista da causa.

Sintomas do autismo

Entre mulheres, os sintomas do autismo muitas vezes passam despercebidos. Estudos mostram que meninas com autismo são mais propensas a camuflar as diferenças de comportamento, imitando as pessoas ao seu redor.